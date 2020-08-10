Рыба, тушенка, йогурты: На Луганщине замначальника военного госпиталя воровал продукты

На Луганщине задержали и.о. заместителя начальника военного госпиталя. Его подозревают в хищение продуктов, предназначенных для пациентов. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что младший лейтенант, угрожая мерами дисциплинарного воздействия, отдавал подчиненным незаконные приказы получать продукты питания для столовой госпиталя в количестве меньшем, чем установлено нормами. В дальнейшем искусственно созданный избыток продуктов вывозился за пределы воинской части и сбывался в торговых заведениях.

8 августа во время реализации продуктов питания в одном из магазинов в Старобельском районе (Луганская обл.) следователи задержали данного военнослужащего.

В ходе обыска обнаружены и изъяты продукты питания, которые предположительно принадлежали военному госпиталю (в частности, свежемороженые мясо и рыба, фасованное сливочное масло, тушенка говяжья, сыр, сок, цитрусовые, йогурты, печенье и другие продукты).

Военнослужащий подозревается в присвоении военного имущества, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.