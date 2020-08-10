Спасатели и полиция: На Донетчине открыли 13-й Центр безопасности граждан (Фото)

В Донецкой области сегодня, 10 августа, открыли 13-й Центр безопасности граждан. Учреждение расположено в селе Андреевка Славянского района, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Специалисты Центра будут обслуживать территорию Андреевской сельской объединенной территориальной громады, в состав которой входят 5 населенных пунктов с населением почти 3 тыс. человек.

«В здании Центра безопасности будут размещаться не только пожарно-спасательные подразделения, но и представители полиции. Это позволит жителям громады оперативно получать помощь по любым вопросам безопасности», – отмечают в Донецкой ОГА.

Для сотрудников созданы комфортные условия работы, модернизированы зоны отдыха, пост диспетчера, приобретена необходимая техника.

По словам председателя ОТГ Николая Дихтенко, появление в Андреевке современного Центра безопасности граждан позволило создать дополнительные рабочие места и значительно оперативнее реагировать на вызовы.