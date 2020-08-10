Хотел подорвать автомобиль: Жителя Луганщины приговорили к 5 годам тюрьмы

В Луганской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который хотел подорвать автомобиль в пгт Золотое. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает прокуратура Луганской области.

Стороной обвинения доказано, что 20 марта ранее неоднократно судимый 40-летний житель Попаснянского района нашел у заброшенного дома в пгт Золотое гранату Ф-1 с взрывателем и заложил ее под заднее колесо автомобиля «ЗАЗ-VIDA», который был припаркован у частного домовладения. «Злоумышленник осознавал, что от взрывного действия боеприпаса, который находился в боевой готовности, может быть причинен вред жизни и здоровью других лиц», – отметили в прокуратуре.

Взрыв предупредили правоохранители, которые во время патрулирования обнаружили взрывное устройство и обезвредили его на месте.

В итоге, Попаснянский районный суд признал мужчину виновным в приобретении и ношении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а также в хулиганстве с применением специального предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УК Украины). Злоумышленник приговорен к 5 годам лишения свободы.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования – 30 дней со дня провозглашения приговора.