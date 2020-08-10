Украина вошла в «зеленую» зону по COVID-19

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в «красную» зону с широким распространением COVID-19 вошли 105 стран, в частности Польша, Румыния, Молдова и РФ, тогда как Украина вошла в «зеленую» зону, передает «Интерфакс – Украина».

Информация по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней, опубликованная сегодня, 10 августа, на сайте Минздрава, свидетельствует, что в число стран «красной» зоны вошли: Германия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Франция, Греция и другие.

В то же время Словакия, Венгрия, Грузия, Финляндия перешли в «зеленую» зону. В страны «зеленой» зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия.

Украина вошла в «зеленую» зону с показателем заболеваемости за последние 14 дней 38,10 на 100 тыс. населения.

В настоящее время расчет показателя, по которому страны распределяются на «красную» и «зеленую» зоны, производится на основании динамики заболевших за две недели. В Украине прирост заболеваемости составил 15,4%.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине заболеваемость COVID-19 выросла почти в 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.