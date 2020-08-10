Нужен стимулирующий тариф: Украинские электросети изношены на 70% (Видео)

В среднем в своих домах без света мы находимся 12 часов в год. Электроснабжение с перебоями, поврежденные старые сети, как итог – города в темноте, передает телеканал «Украина».

В селе Пирогово (Винницкая область) перепады напряжения привычны для местных жителей. Старый трансформатор свое уже отработал.

«При падении напряжения ниже 198, например, это реле отключает подачу света. Утром человек собирается на работу – напряжение упало до 190. Три раза за утро оно пропадает», – говорит и.о. главного инженера Винницкий городских электрических сетей Юрий Руцкой.

Старый трансформатор «умер» от нагрузки – людей в селе становится больше. Пришлось менять. «Насос со скважины, или насос с колодца. Некоторые используют электрообогрев. А электрообогрев при маленькой мощности трансформатора очень проблематичен», – отмечает местный житель Александр Воробьев.

Раз за разом свет исчезает не только в селах. И в Киеве он гаснет. Внезапно. На прошлой неделе из-за аварии на теплоэлектроцентрали сразу несколько районов погрузились в темноту. Люди в метро шли на ощупь. Только спустя 20 минут энергетики аварию ликвидировали.

«Больницы, детсады, траснпорт и другие сферы – все связано сейчас с электроэнергией. Если не будет тока, даже очистные сооружения будут работать с перебоями. А оборудование стареет и нужно вкладывать все больше и больше ресурсов. Если бы системно вкладывали в развитие этой сферы, да, то, наверное, не было бы вот таких аварий», – считает начальник управления развития Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

Украинские электросети изношены на 70%. Большинство проводов и оборудование работает по полвека и мелкие ремонты от постоянных аварий не спасают. Необходимо масштабное обновление. Деньги на него появятся, если будет стимулирующий тариф. Он работает так: государство определяет, сколько энергокомпания должна вложить в обновление: оборудование диспетчерских и подстанций, провода, столбы. В старое и новое имущество. Эти средства компании должны потратить на капитальный ремонт или полную замену сетей.

Национальный регулятор предлагает старые активы компенсировать на 1%, а если энергетики новое построили – готовы отдать 15%. Но энергоэксперты говорят, что такая система не сработает. В Европе действуют другие модели стимулирующего тарифа, и Украине они вполне подходят.

«В Украине должен быть внедрен европейский опыт, когда нет разделения на старую и новую базу активов, а есть единая ставка. Инвестиционная привлекательность сектора вырастет. Конкуренция будет расти, что будет способствовать в дальнейшем улучшению предоставления услуг», – уверен Евгений Скульський, координатор комитета по энергетике Европейской бизнес ассоциации.

О том, что Украине нужен стимулирующий тариф, чиновники говорят 5 лет. Но до сих пор каким он будет – не решили. Между тем каждый из жителей в среднем по полсуток в год сидит в темноте.

«Мы бы очень хотели, чтобы регулятор взвешенно пересмотрел свою позицию, пересмотрел наши предложения, пересмотрел мировой опыт. Регулятор должен учитывать все факторы: фактор потребителей, фактор территориальных громад, должен понять и оценить предложения игроков на рынке», – отмечает Александр Визир, руководитель общественного союза «Умные электросети».

Сейчас Нацкомиссия по регулированию энергетики проводит общественные слушания. Пока еще не ясно, услышит ли он экспертов и участников рынка.