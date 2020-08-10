Рыбный день в музее: В Мариуполе открылась оригинальная выставка (Видео)

В Краеведческом музее Мариуполя начала работу выставка, посвященная истории рыболовства Приазовья.

«В нашей "ухе" изюминок много – поскольку экспонаты яркие необычные. Например, вот банки рыбоконсервного завода. Мариупольцы, наверное, уже забыли, что когда-то у нас производили всю эту прелесть, можно было купить икру зернистую паюсную», – демонстрирует заведующая отделом научно-просветительской работы музея Александр Горе.

Также среди экспонатов: огромный столетний тунец-гигант, художественные работы, старинные рыболовные принадлежности: сети, крючки, удила.

«Рыбы сегодня практически уже нет. Поэтому интересно, как это было раньше… Вот, решила почувствовать себя рыбаком – этим сапогам 50 лет, когда-то в них выходили в Азовское море», – говорит посетительница Эля Волохова.

Есть предметы и из частных коллекций. «Много экспонатов интересных. Керамика открытки, посуда, фотографии. Я вот выставил фарфор», – делится коллекционер Александр Чернов.

Выставка продлится месяц, музей открыт для посещения с 09:00 до 17:00.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Мариупольское ТВ»