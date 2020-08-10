«Когда я увидела матерей и детей, которые толкают тележки через мост...»: Президент Швейцарии прислала письмо Зеленскому

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга направила письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам ее визита в Украину и поездки на Донбасс. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем послании президент Швейцарии благодарит за теплый прием в Киеве, доверие и совместный визит на линию разграничения.

«Эта поездка с вами произвела на меня глубокое впечатление. Когда я увидела матерей и детей, которые толкают тележки, загруженные вещами и багажом, через этот мост (в Станице Луганской) между двумя минными полями, мое убеждение, что конфликт должен закончиться ради гражданского населения с обеих сторон, укрепилось. Меня поразила смелость, ваше видение и ваша решимость преодолевать вызовы, которые есть в вашей стране сегодня», – обратилась Симонетта Соммаруга в письме к Владимиру Зеленскому.

Она отметила деятельность украинского правительства по восстановлению полноценного контроля над территорией Украины.

Президент Швейцарии заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Швейцарской Конфедерации на пути продвижения реформ и мирного восстановления территориальной целостности согласно международного права.

«Пожалуйста, рассматривайте Швейцарию как надежного партнера в этих начинаниях», – говорится в письме.

Напомним, 23 июля 2020 года в рамках поездки на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга осмотрели пешеходный мост через реку Северский Донец и ознакомились с работой контрольного пункта въезда – выезда «Станица Луганская» на линии разграничения.