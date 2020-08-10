С самолета – на самоизоляцию: Жительница Бахмута рассказала, как в карантин летела из Чехии домой

Недавно жительница Бахмута (Донецкая обл.) Виктория Шумиловская вернулась домой из Праги. В Чехию она ездила работать. По прибытию в Украину женщина должна была пройти обязательную самоизоляцию. Виктория рассказала «Вільному радіо», как для нее прошли эти две недели, какие проблемы были с приложением «Дій вдома» и чем, по ее мнению, не продуман украинский карантин.

– 14 июля я прилетела в аэропорт «Борисполь». Только самолет приземлился, у всех пассажиров измерили температуру. Уже в аэропорту нас предупредили, что мы можем пройти только после установки приложения «Дій вдома». Это заняло некоторое время, потому что сначала у меня не было места в телефоне, а потом были проблемы с интернетом – сеть была перегружена.

Работа самого приложения также была нестабильной, из-за чего я не смогла активировать его в аэропорту. Люди, которые также не смогли авторизоваться, на паспортном контроле сообщили адрес, по которому они будут проходить самоизоляцию, и номер телефона. После этого они могли ехать дальше.

У одного человека в нашем самолете вообще не было телефона. Соответственно, установить приложение ему было некуда. Он не нашел другого выхода, как сказать, что прилетел из страны с благополучной эпидситуацией. На тот момент Чехия находилась в европейском «зеленом» списке, но в Украине она была в «красном». Несколько дней спустя украинская власть обновила информацию, и Чехия попала в «зеленую зону».

Я пыталась выяснить, могу ли выйти из самоизоляции, если прилетела из эпидемиологически безопасной страны. Однако найти правильные контакты было очень трудно. Номера телефонов из интернета нередко были ложными, однажды я даже дозвонилась в больницу. А когда все же нашла нужный номер, мне объяснили, что прекратить самоизоляцию в моем случае нельзя – на момент моего прилета Чехия еще была в «красном» списке Украины.

Дома после активации приложение «Дій вдома» длительное время выдавало ошибки. Например, не всегда фиксировалась передача данных или появлялось сообщение, что я нахожусь вне зоны самоизоляции. Такие ошибки случались по нескольку раз в день. Нормально приложение заработало уже в последние 5-6 дней.

Чтобы подтвердить, что я не нарушаю условий самоизоляции, надо было отправлять селфи с геолокации. Запросы об этом я получала в любое время, но не рано утром и не поздно вечером. Эти извещения поступали без звука, даже вибрация была едва слышимой. Поэтому я пропустила один из запросов и не прислала фото. Мне позвонили из полиции и попросили отправить им фото с паспортом. После этого мне уже не звонили, даже если я вовремя не реагировала на уведомления. К слову, настроить их громкость я так и не смогла, пришлось все время быть с телефоном.

Исследования на коронавирус мне не делали. Я могла бы за деньги сдать анализы или поехать в обсервацию, где меня бы обследовали на коронавирус, но я решила побыть две недели дома. Оказалось, что это не так легко, как я себе представляла. На меня давило, что я две недели не могла никуда выходить. Спасало то, что я проходила самоизоляцию в частном доме – так я могла выйти на улицу и погулять с ребенком. Также ко мне приходили подруги, осознавая, что я могу болеть и принимая риск на себя.

Кстати, моим родственникам не надо было самоизолироваться. Если бы я действительно болела, они бы также заразились и передавали вирус другим. В этом я вижу нелогичность карантинных правил. Поэтому я не совсем поняла целесообразность моего пребывания в самоизоляции. Единственное, как потенциальный носитель болезни, я не распространяла ее дальше. Иногда я все же выходила в магазины, но всегда была в маске. Прежде всего, я надевала ее, чтобы не заразиться самой, потому что в Украине не так совершенны карантинные правила, как в Чехии, и здесь ограничения воспринимают не так серьезно.

Когда срок моей самоизоляции истек, мне пришло сообщение от приложения «Дій вдома». Теперь я могла удалить его и выйти на улицу, не нарушая закон.

Как по мне, в Украине к людям на карантине относятся хуже. Людям нужно нормальное отношение, а не давление. Моя знакомая работала в магазине и находилась там без маски. Полиция сразу же составила на нее протокол, и скоро состоится суд. Зато в Чехии полиция сначала вежливо предупреждает, когда человек не соблюдает условия карантина. Если это не первое нарушение, ее могут оштрафовать. То есть, здесь правоохранители не учитывают, что человек имеет право на ошибку и ее исправление.