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Мобильное отделение «Ощадбанка» три дня будет работать в прифронтовой зоне Донетчины (График)

10.08.20 20:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в населенных пунктах прифронтовой зоны в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

  • 11.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова (с 09:30 до 15:00);
  • 12.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 (с 09:30 до 15:00);
  • 14.08.2020 – г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 (с 09:30 до 15:00).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» может курсировать на всей подконтрольной украинскому правительству территории региона. Оно оказывает услуги по предварительной договоренности с органами местного самоуправления (по заявкам). Безусловный приоритет – обслуживание населения прифронтовой зоны.

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