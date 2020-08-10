Меняла данные получателя: В Славянске сотрудница «Укрпочты» разбогатела на денежных переводах

В Славянске (Донецкая обл.) вынесли приговор бывшей работнице «Укрпочты». Женщина присваивала денежные переводы посетителей – в системе меняла данные получателя денежных средств, передает «Вільне радіо».

Согласно решения Славянского горрайонного суда, жительница Славянска Татьяна работала оператором почтовой связи «Укрпочты» с 5 июля 2018 года. В ее обязанности входило принятие и выплата почтовых переводов, пенсий и социальной помощи.

Уже через несколько месяцев работы женщина решила «подзаработать». В течение октября и ноября она приняла денежные переводы от 9 разных людей, но в автоматическую систему «Перевод» указала другие сведения о получателе. Так она «разбогатела» на 47 ьыс. грн, которые потратила на свои нужды.

В суде Татьяна полностью признала свою вину и подтвердила, что действительно забирала деньги из переводов себе. Но причина такого проступка в судебном решении не указана.

Суд признал почтальона виновной, дал 2 года условного срока и на 3 года запретил работать на должностях, где женщина будет иметь доступ к деньгам.

Женщина также должна выплатить 40 тыс. грн за судебные экспертизы. Деньги, которые она украла на работе и моральную компенсацию в 78 тыс. грн «Укрпочта» взыщет по отдельному иску. По состоянию на 10 августа такого решения в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР) пока не значится.