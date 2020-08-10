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Двое в лодке, не считая водолаза: На Луганщине поймали «пчеловодов»-контрабандистов (Фото)

10.08.20 21:51
Фото: пресс-служба ГПСУ
Фото: пресс-служба ГПСУ

В Луганской области минувшей ночью пограничники разоблачили нарушителей границы, которые по реке переправляли груз из России. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

«Сначала в ходе реализации информации сотрудников внутренней и собственной безопасности по Луганскому пограничному отряду за незаконное пересечение государственной границы были задержаны двое граждан Украины. Они с помощью лодки перемещали товары через реку Деркул с территории РФ и паковали в грузовое транспортное средство "Мерседес"», Как выяснилось, мужчины доставляли из соседней страны мед, сладости и инвентарь для пчеловодства», – сообщили в Госпогранслужбе.

Впоследствии пограничники проверили окружающую территорию и обнаружили в камышах еще одного ожидающего мужчину, а неподалеку – автомобиль УАЗ «Патриот».

На этом же направлении остановили еще двоих человек на автомобиле марки «ВАЗ». В багажнике авто находился мокрый водолазный костюм.

«В данное время проверяется возможная причастность выявленных лиц данному правонарушению», – резюмировали пограничники.

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