Хватит войны, хватит депрессии: В Северодонецке митинговали против отмены местных выборов

Сегодня, 10 августа, в административной столице подконтрольной украинской власти Луганщины Северодонецке прошла акция протеста. Люди требовали восстановить право на местные выборы в громаде. Они не понимают, почему в столь тихом в военном плане городе невозможно провести избирательный процесс, передает «Громадське радіо».

«Гайдай, голос отдай!» – с такими призывами около 200 человек вышли под стены Луганской областной государственной администрации. Ранее Центральная избирательная комиссия постановила, что проводить выборы на некоторых избирательных округах Донбасса этой осенью невозможно. В том числе и в Северодонецке.

«Не нарушать Конституцию, провести выборы, потому что у каждого человека после рождения, как права есть, так и обязанности. Мы переходим на красный свет, нас штрафуют, мы должны переходить на зеленый свет. Точно так же, как у нас в Конституции написано, что мы имеем право голоса», – говорит участник митинга Сергей Шакун.

Наталья Ивашко приехала поддержать митингующих из Старобельска. Говорит, там выборы проводить будут, но обидно за друзей, живущих в других городах, в частности – в Лисичанске, Северодонецке, Счастье, Попасной, Горском и других. «Область должна развиваться, хватит уже войны, хватит уже депрессии. Громады показали, что они развивают территории, что есть право голоса, и граждане Украины имеют право на выбор. А кто-то решил за людей – выбирать, а не выбирать, проводит выборы или нет», – возмущается женщина.

Для переселенца из Луганска Андрея Жидкова очень важно проголосовать 25 октября за развитие Северодонецка, в котором он живет уже 6 лет. Говорит, что не ожидал, что не сможет это сделать: «Задевают наше фундаментальное право, то есть право выбирать, быть избранным и определять, кто и как нами будет управлять. Я не понимаю оснований, по которым запрещено голосование в Северодонецке. То есть мы одновременно здесь привлекаем иностранных доноров, мы призываем инвесторов приходить в Северодонецк, на Луганщину – и одновременно говорим, что у нас здесь настолько опасно, что мы не можем здесь провести выборы».

Полчаса люди ходили с плакатами и выкрикивали требования, но из администрации к ним вышли только забрать петицию. Правоохранители заблокировали вход в здание, не позволили митингующим пройти к руководителю региона Сергею Гайдаю.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 10 громадах подконтрольной Донетчины и в 8 громадах подконтрольной Луганщины.