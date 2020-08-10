Стартовал 6-й сезон проекта «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето»

Шесть лет назад Фонд Рината Ахметова начал реализовывать уникальный проект «Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето». Специально для него была разработана особая система психологической реабилитации, благодаря которой дети, живущие вдоль линии соприкосновения на Донбассе, учатся преодолевать стресс и его последствия. С 2015 года участниками проекта стали порядка 4500 школьников. В этом году в связи с карантинными мерами безопасности из-за эпидемии коронавируса проект проходит в онлайн-формате. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Фонда.

«Понимание, что такой проект нужен, появилось в первый год вооруженного конфликта. Когда приближалось лето 2015-го, стало ясно, что проблема пострадавших детей шире, чем о ней говорят. У детей ранения, страх, стресс, бомбежки, плач, смерти, опять бомбежки. Даже взрослым это невыносимо, что ж про детскую психику говорить. У детей-переселенцев также есть психологические травмы: на страх наслоилась проблема адаптации на новом месте», – говорит Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

В этом году, кроме традиционной психологической реабилитации, дети станут участниками уникального проекта «Кино Лето» – их научат снимать кино и видеоролики. Проект реализуется с помощью платформы Zoom и мессенджера Telegram.

«В официальном открытии приняли участие 85 ребят. Они познакомились с организаторами, программой "Мирного лета" и друг с другом. Также узнали о жизненных правилах учредителя Фонда. В первый же день прошли групповые занятия с психологами, вступительный урок по "Кино Лету" и отрядные активности. Был объявлен конкурс "Футболка «Мирное лето 2020. Hand made". Ребята придумали название, девиз отряда и уже начали создавать свои видеовизитки», – рассказали в пресс-службе.

Впереди насыщенный график: участники проекта научатся писать интересные тексты и работать в кадре, подбирать музыкальное сопровождение, монтировать ролики и продвигать их в соцсетях. Кроме того, прослушают лекции по минной опасности и пообщаются с опытными психологами, которые помогут преодолеть душевные травмы. И конечно, детей ждет много веселых активностей: онлайн-игры, квесты, викторины, встречи и обмен впечатлениями, как в настоящем офлайн-лагере.

«Ринат Ахметов – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь детям Донбасса. Среди проектов этого направления – реабилитация раненых детей, помощь в их лечении и протезировании. Основная задача проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето" – психологическая поддержка детворы Донбасса во время летних каникул», – заключили в пресс-службе.