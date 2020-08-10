ОПОРА призывает пересмотреть отмену выборов в 18 громадах Донбасса

Гражданская сеть «ОПОРА"» призывает органы государственной власти (ЦИК, Верховную Раду и военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей) приложить максимальные усилия для обеспечения избирательных прав граждан в 18 громадах, где не было объявлено о проведении местных выборов. Об этом говорится в заявлении организации.

Общественники отмечают, что решение ЦИК вызвало значительный резонанс среди избирателей Донецкой и Луганской областей и политических партий страны. Особенно резонансным это решение стало для избирателей в громадах, которые были охвачены голосованием на всех общенациональных и местных выборах 2014-2019 гг.

К примеру, местные выборы не будут проведены в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, хотя эти громады избирали местные и национальные органы власти в течение 2014-2019 гг. На внеочередных выборах народных депутатов Украины 2019 года явка избирателей в одномандатном избирательном округе №106 с центром в Северодонецке составляла почти 51%, а в ОИО №107 с центром в Лисичанске – 44%. При этом всеукраинская активность избирателей составила 50%

Нелогична отмена выборов в Северодонецке и Лисичанске смотрится также на фоне того, что в соседнем городе Рубежное местные выборы состоятся.

В «ОПОРЕ» напомнили, что ЦИК принимала решение об отмене выборов в 18 громадах на основании выводов руководителей Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА).

В своем письме в ЦИК Донецкая областная ВГА отметила, что ею «совместно с командованием Операции Объединенных сил, главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях и ГУ Национальной полиции в Донецкой области была проанализирована общественно-политическая и ситуацию с безопасностью на отдельных территориях региона». На основании такого анализа ВГА отметила невозможность проведения местных выборов в 10 громадах региона.

Луганская ВГА сообщила позицию командования ООС о создании сложной общественно-политической обстановки чрезмерной опасности для гражданского населения. В ЦИК также поступило письмо от главного управления СБУ в Луганской области, в котором отмечалось, что «режим тишины» в соответствии с Минскими договоренностями не может гарантировать 100-процентной безопасности жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения.

Зато Национальная полиция в Луганской области сообщила ВГА о «существование постоянной угрозы минометно-артиллерийских обстрелов или террористических актов диверсионно-разведывательными группами боевиков на расстоянии до 30 – 35 км от линии разграничения при проведении местных выборов».

На основании данной информации Луганская ВГА обратилась в ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 8 громадах региона.

«ОПОРА» акцентирует, что неоднократно обращала внимание законодателей на отсутствие четких критериев для решения не проводить выборы и возможность единоличного формирования руководителями ВГА соответствующих выводов.

В результате, решение не проводить местные выборы в 18 громадах Донбасса «является конфликтным и характеризуется значительной правовой неопределенностью».

«ОПОРА призывает ответственные органы власти приложить максимальные усилия для обеспечения избирательных прав граждан и создание условий для реализации местными общинами права на местное самоуправление. При этом, безусловно, фактор безопасности должен быть полноценно изучен и учтен при организации выборов на основании объективного и коллегиального анализа ситуаций», – заключили в организации.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 10 громадах подконтрольной Донетчины (Светлодарск, Торецк, Волноваха, Угледар, Сартана, Авдеевка, Марьинка и др.), и в 8 громадах подконтрольной Луганщины (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье и др).