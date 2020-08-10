Приближаемся к тысячи: На Донетчине COVID-19 заболели еще 17 жителей (Карта)

Сегодня, 10 августа, в Донецкой области коронавирус обнаружили еще у 17 жителей, в том числе у трех детей и одного медработника. Выздоровели 7 пациентов. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

11 – в Мангушском районе (7-летний мальчик, мужчины 27, 54 и 63 лет, 15-летняя девушка, женщины 27, 44, 48, 50, 54 и 60 лет);

3 – в Мариуполе (мужчины 26 и 42 лет, женщина 42 лет);

1 – в Краматорске (10-летний мальчик);

1 – в Славянске (женщина 62 лет);

1 – в Николаевке (женщина 59 лет).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 993 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 834 человек;

на лечении – 146 пациент;

летальных случаев – 13.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 10 августа в Украине COVID-19 заболели 81 957 человек (44 359 пациента – выздоровели, 1 922 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 156 случая (выздоровели – 117 пациентов, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 933 заразившихся (выздоровели – 869 человек, летальных случаев – 111). В «ЛНР» (на 9 августа) – 624 заразившихся (выздоровели – 594 человек, летальных случаев – 15).