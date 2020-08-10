В Украине нет единой системы учета погибших и раненых гражданских, – омбудсмен

В Украине отсутствует единая государственная система учета погибших и раненых гражданских лиц во время военных действий на Донбассе. Об этом говорится в отчете уполномоченного Верховной Рады по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине», передают «Донецкие новости».

Отмечается, что органы государственной власти и органы местного самоуправления Луганской и Донецкой областей имеют различные методические подходы к учету жертв войны (или вообще не ведут такого учета). Данные из разных источников относительно погибших, раненых и пропавших без вести значительно отличаются.

Так, по информации Луганской и Донецкой областных военно-гражданских администраций, с начала ведения боевых действий на подконтрольной территории учтено 534 гражданских лица, которые обратились в медучреждения в связи с получением ранений или другого вреда здоровью, связанных с военными действиями. Из них:

513 – в Луганской области;

21 – в Донецкой области.

«Однако реальное число гражданских лиц, которые получили ранения, неизвестно», – уточняется в докладе.

Однако по данным Минветеранов, по состоянию на 06.02.2020 в Межведомственную комиссию по вопросам установления факта получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО / ООС, подано 107 заявлений. «Установлен такой факт 83 лицам, отказано – 6 лицам, перенесено рассмотрение заявлений для уточнения информации – 7 лицам, не рассмотрено – 11 заявлений», – говорится в докладе.

Омбудсмен акцентирует, что действующим законодательством Украины также не урегулирован вопрос социальной защиты гражданских жертв вооруженного конфликта на этапе перехода их к мирной жизни.

Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» содержит норму, которая регламентирует предоставление статуса «лица с инвалидностью вследствие войны», которая является аналогом «инвалида войны». Статус предоставляется лицам, получившим инвалидность вследствие ранений или других повреждений, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО /ООС. «Другие гражданские лица, которые получили ранения или другой вред здоровью вследствие военных действий, но если им не была установлена группа инвалидности, к сожалению, находятся без внимания государства», – констатируется в докладе.

Омбудсмен также напоминает, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло более 3 тыс. гражданских лиц, более 7 тыс. человек были ранены, около 4,5 тыс. пропали без вести из числа гражданского населения и более 1 млн 400 тыс. стали внутренне перемещенными лицами.