Осуждены до 2014 года: У омбудсмена сообщили, сколько удалось забрать заключенных из «Л-ДНР»

В течение 2019 года по настоящее время в ходе переговоров удалось забрать на подконтрольную Украине территорию 345 человек, которые отбывали наказания в местах лишения свободы в «Л-ДНР». Эти люди уже были осуждены по состоянию на август 2014 года. Об этом говорится в отчете уполномоченного Верховной Рады по правам человека «О состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине», передают «Донецкие новости».

«Благодаря переговорам удалось с временно оккупированной части Луганской области принять 332 заключенных, и 13 – с временно оккупированной части Донецкой области. Эти люди отбывали наказание на оккупированной территории и [у части] их срок истек. Таким образом реализовано право на защиту и свободу человека», – сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский представляя сегодня, 10 августа, доклад в Донецкой облгосадминистрации.

Непосредственно в докладе говорится, что в течение 2019 года из «ЛНР» удалось забрать 331 гражданина Украины, которые по состоянию на август 2014 года отбывали уголовное наказание:

7 февраля – 33 человека;

20 марта – 60 человек;

22 апреля – 60 человек;

24 мая – 60 человек;

24 июля – 64 человека;

12 сентября – 54 человека.

«Из них сейчас в связи с окончанием срока отбывания наказания 125 человек были освобождены», – уточняется в докладе.

А вот из «ДНР» забрать таких осужденных проблематично. «Вопрос перевода в 2019 году граждан Украины, которые содержатся на временно оккупированной территории в Донецкой области, был затруднен в связи с отсутствием желания у лиц, под контролем которых они находятся, передавать их без объяснения причин такого решения», – отметила омбудсмен в отчете.

По состоянию на конец 2019 года местах лишения свободы оставалось 953 осужденных, которые отбывали наказание в пенитенциарных учреждениях на момент августа 2014 года. В отношении них к омбудсмену поступили обращения по переводу на контролируемую территорию для дальнейшего отбывания наказания. Из них:

568 человек находятся в «ДНР»;

385 человек в «ЛНР».

«Также в своих обращениях граждане Украины указывали на нарушение их прав, в частности, необеспечение надлежащих условий их содержания и случаи неоказания медицинской помощи, об использовании их как бесплатной рабочей силы – ремонты оружия и военной техники, рытье окопов, участие в деятельности незаконных вооруженных формирований», – дополняется в докладе.