Мы тоже жители Украины: В Сартанской ОТГ требуют снять запрет на выборы (Видео)

Сартанская территориальная громада (Сартана, расположена под Мариуполем, Донецкая обл.) обратились к президенту Украины, в ЦИК и руководителю Донецкой военно-гражданской администрации с просьбой пересмотреть запрет на проведение здесь 25 октября местных выборов. Такое решение проголосовали сегодня, 10 августа, на внеочередной сессии поселкового совета Сартаны.

8 августа ЦИК запретила проведение местных выборов в 10 объединенных громадах Донетчины, объясняя это сохранением безопасности среди местного населения. В перечень попала и Сартанская ОТГ, население которой составляет около 500 тысяч человек. При этом все предыдущие выборы здесь прошли без эксцессов.

«Не смогут проголосовать порядка 500 тысяч населения. Но эти люди в том году голосовали за президента Украины и за депутатов в Верховную Раду. Сартанская громада уникальна – все населенные пункты находятся на линии разграничения и жители уже устали от войны, и мы хотим развиваться. И проходящая реформа децентрализации нам дает этот шанс. Сейчас подписано перемирие, и мы на самом деле это чувствуем, потому что мы уже более двух недель не слышим обстрелов», – комментирует председатель Сартанского поселкового совета Александр Куркчи.

Поэтому сегодня для обсуждения одного, но важного вопроса, в Сартане собрали внеочередное заседание сессии. В начале было зачитано обращение к президенту Украины, ЦИК и губернатору Донецкой области с требованием пересмотреть запрет проведения местных выборов на территории громады.

«Считаем, что запрет на проведение местных выборов должен быть отменен. Потому что это нарушает избирательные права представителей Сартанской объединенной громады, чего нельзя допустить ни в коем случае. Просим вас внести изменение в приложение № 1 Постановления ЦИК № 3161 и изъять Сартанскую ОТГ из перечня сельских громад, на территории которых невозможно провести выборы», – зачитала секретарь Сартанского поселкового совета Юлия Онищенко.

На мероприятии присутствовали представители общественности, активисты и депутаты поселковых советов 7-ми населенных пунктов. Все они единодушно считают, что проведение местных выборов в Сартанской ОТГ крайне необходимо для населения.

«Много людей уехало, много депутатов уехало, многие из них не могут выполнять свои обязанности. Поэтому выборы просто необходимы для дальнейшей работы советов как нашего, так и Сартанского и всех остальных. Местному населению очень необходимо видеть перемены», – говорит депутат Лебединского сельского совета Артем Давыденко.

«Я не пойму, почему сегодня, когда идет перемирие и залпов мы не слышим, нас лишают права выбора? Уверен, что если мы все вместе будем выступать как одно целое, мы добьемся права и справедливости. Выборы нам просто необходимы!», – поддерживает депутат Сартанского поссовета Владимир Скударь.

«Эмоции переполняют и меня. С 2014 года Павлополь – на линии фронта, на линии огня и не бояться наши люди ничего. Почему сейчас [запретили выборы] – ответ на этот вопрос непонятен. Я полностью поддерживаю заявление, подписываясь под каждым словом. Наши жители крайне возмущены. Я надеюсь, что нас все-таки услышат», – дополняет депутат Павлопольского поссовета Татьяна Пугач.

Свое мнение по поводу запрета проведения выборов на территории Сартанской ОТГ выразил и секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма. По его словам, решение ЦИК недоработано, его нужно обязательно пересмотреть и позволить людям прийти на выборы, которые состоятся 25 октября. «Мы отстаиваем свои интересы независимо от политического окраса. Не хотелось бы, чтобы нас сегодня притянули к политике и выставили против центральной власти и против центральной власти и против президента. Мы хотим обратить на себя внимание и сказать, что мы – такие же жители, как жители Киева и всей Украины», – подчеркнул Махсма.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 10 громадах подконтрольной Донетчины (Светлодарск, Торецк, Волноваха, Угледар, Сартана, Авдеевка, Марьинка и др.), и в 8 громадах подконтрольной Луганщины (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье и др).

Свое несогласие с принятым решением также высказали жители Луганщины, а также гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.