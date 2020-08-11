Бьют все рекорды: На Донетчине показали цены на овощи на рынке (Видео)

На Центральном рынке в Покровске (Донецкая обл.) цены на овощи бьют рекорды.

Продавщица Наталья реализовывает овощи. Говорит, цены на огурцы в этом году бьют все рекорды. За них просят от 18 грн за 1 кг.

«Потому что, в первую очередь, засуха – они крутятся на ходу. Мало спеют, мало огурцов», – объясняет Наталья.

В прошлом году за огурцы просили в полтора раза меньше, подсчитала местная жительница Антонина. Поэтому сейчас покупает их немного – из-за маленькой пенсии.

Николай продает то, что вырастил у себя в огороде. Есть у мужчины и огурцы. Николай рассказывает, что огурцы погорели на солнце. Урожай плохой. И огурцов уже практически нет.

Домашние помидоры – по 20 грн. Можно найти и дешевле – на пару гривен. Некоторые торговцы делают скидки, лишь бы не выбрасывать овощи.

На прилавках нет картофеля ниже 12 грн за кг. Столько же стоят и баклажаны. Держится цена и на лук: по 9 грн. Капусту продают по 8 грн, кабачки – по 10-11 грн. На 1 грн дороже перец.

Продавцы говорят: на стоимость влияет и курс валют. А сколько будут стоить овощи в дальнейшем, торговцы прогнозировать не берутся.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»