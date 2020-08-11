Стрелял в «военнослужащего» в парке: В «ЛНР» мужчину «приговорили» к 7 годам тюрьмы

В «ЛНР» жителя Стаханова (после переименования – Кадиевка) «осудили» на 7 лет лишения свободы за покушение на убийство «военнослужащего». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

«В судебном заседании установлено, что в декабре 2018 года подсудимый, находясь в парке "Горняк" города Стаханова (Кадиевка, – ред.), в ходе словесного конфликта с военнослужащим народной милиции ЛНР, причинил последнему телесные повреждения. Не прекращая свои противоправные действия, подсудимый, имея умысел на совершение убийства, применив огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в область жизненно важных органов потерпевшего, чем причинил ему огнестрельные ранения. И скрылся с места преступления», – уверяют в «генпрокуратуре».

«Смерть потерпевшего не наступила по причине своевременного оказания медицинской помощи. В ходе предварительного следствия подсудимый свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал, однако в ходе судебного разбирательства изменил свою позицию и вину признал в полном объеме», – добавляют в «республике».

Мужчину «приговорили» к 7 годам лишения свободы. «Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – сообщают в «ЛНР».