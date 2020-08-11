Денежная компенсация за «пакет малыша»: На Донетчине выплатили почти 35 млн грн

В Донецкой области выплачено 34 992,7 тыс. грн денежной компенсации стоимости «пакета малыша» для детей, рожденных с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В июне 2020 года на Донетчине был утвержден механизм выплаты денежной компенсации за неполученные «беби-боксы». С начала реализации проекта расходы областного бюджета составили 34 992,7 тыс. грн для 10 тыс. 767 детей.

В Донецкой области всего 14 тыс. 200 рожениц имеют право на компенсацию, размер которой составляет 3250 грн на каждого ребенка, родившегося с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В облгосадминистрации напомнили, что лица, проживавшие в Донецкой области и при рождении ребенка в период с 1 сентября 2018 по 31 декабря 2019 года имевшие право на натуральную помощь «пакет малыша», но не получившие ее, или опекуны такого ребенка должны обратиться в управление социальной защиты населения области по зарегистрированному месту жительства или по месту фактического проживания в срок до 9 декабря 2020 года.