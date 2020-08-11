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НВФ запретили ОБСЕ запуск беспилотника, – отчет Миссии

11.08.20 08:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Представитель незаконных вооруженных формирований (НВФ) запретил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Инцидент произошел 8 августа возле неподконтрольного украинским властям населенного пункта Терновое (Шахтерский р-н, Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 августа.

«8 августа член вооруженных формирований воспрепятствовал Миссии в выполнении полета мини-БПЛА над районами возле н. п. Терновое (неподконтрольный правительству, 57 км к востоку от Донецка), сославшись на то, что "запускать БПЛА над полигонами не разрешается"», – говорится в отчете.

Также сообщается, что на следующий день, 9 августа, другой БПЛА Миссии подвергся глушению, пролетая над районами вблизи неподконтрольных украинским властям Пикуз (до переименования – Коминтерново, – ред., Донецкая обл.).

«9 августа БПЛА СММ среднего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения) при выполнении полета над районами вблизи н. п. Пикузы (бывш. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 92 км к югу от Донецка)», – сообщают в ОБСЕ.

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