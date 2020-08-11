COVID-19: За сутки в Украине заболели 1158 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 158 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 11 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 1 158 человек. Из них 66 детей, а также 75 медработников. Были госпитализированы 266 человек. Зафиксированы 29 летальных случаев. При этом выздоровели 575 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 83 116 человек. Из них 5 579 детей и 9 335 медработников. В целом выздоровели за все время пандемии 44 935 пациентов. Летальных случаев – 1 951», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской (129) и Ивано-Франковской (114) областях.

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 982 случая COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 993 случая), в Луганской – 157 случаев.