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Сводка из зоны ООС за 10 августа: Версии сторон конфликта

11.08.20 10:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксирован 1 обстрел. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Одна провокация НВФ из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия территорию села Новоласпа Тельмановского района. Кроме того, на позициях украинских силовиков в 4-х километрах южнее населенного пункта Набережное Новоазовского района наблюдалось возгорание травы».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

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