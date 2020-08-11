Степанов назвал количество людей, госпитализированных с COVID-19

В Украине фиксируется существенный рост количества людей, госпитализированных с COVID-19. Об этом сегодня, 11 августа, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня на утро в стационарных отделениях, то есть госпитализированы, у нас 5549 человек. А если взять цифру, которая была месяц назад, то есть 11 июля – это 3912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, которые находятся в наших больницах и лечатся от COVID-19. И это количество увеличивается, увеличивается каждый день. Уже третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. То есть кровати, выделенные для лечения больных COVID-19, заполнены более, чем на 50%. Мы начали разворачивать "вторую волну" больниц», – сказал министр.

Степанов отметил, что «вторая волна» больниц является мощной, там предусмотрено около 10 тыс. коек.

«В то же время, мы должны понимать, что, сколько бы мы не предусмотрели, все равно есть определенный предел. Именно поэтому у нас это вызывает большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19», – отметил Степанов.

Как сообщалось ранее, за сутки COVID-19 в Украине заболели 1158 человек.