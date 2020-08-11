На Донетчине продавали контрафактные табак и алкоголь

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области схему подпольной продажи оптовых партий контрафактных сигарет и алкоголя. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовал представитель местной коммерческой структуры.

«В собственном складском помещении он наладил изготовление поддельных акцизных марок для контрафактных сигарет и алкоголя, которые получал от своих сообщников. Готовый "товар" дельцы реализовывали через собственную сеть розничной торговли», – рассказали в спецслужбе.

Во время обысков на складах фигурантов в Покровске правоохранители обнаружили более 100 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного сбора и 1,2 тыс. литров суррогата.

«Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет более 4 млн грн», – подчеркнули в СБУ.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.