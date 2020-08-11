В «ДНР» от коронавируса умерли двое мужчин – молодой и пожилой

В «ДНР» за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 10 августа, выявлены 30 случаев заболевания COVID-19. Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины и один случай – у прибывшего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчины в возрасте 36 и 75 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 11 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1963:

на лечении – 949 пациентов,

выписан – 901 человек,

летальных случаев – 113.

«По состоянию на 11 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 87 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – уверяют в «ДНР».