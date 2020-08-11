«Шахтер» – «Базель»: Предыдущие матчи команд

В 1/4 финала Лиги Европы ФК «Шахтер» противостоит «Базель». История официальных встреч соперников насчитывает 3 поединка: дважды клубы играли в Лиге чемпионов и раз – в Кубке Интертото. В 2 матчах сильнее был «Шахтер» и еще 1 завершился вничью (разница мячей: 9–3). Самый результативный футболист – Жадсон (4 гола). Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

23.06.1996. «Базель» – «Шахтер» – 2:2. Впервые команды встретились в Кубке Интертото (турнир существовал с 1995 по 2008 год). Игра в Базеле получилась бескомпромиссной и результативной. Швейцарцы быстро открыли счет (Цуффи, 12), однако подопечные Валерия Рудакова вскоре сравняли (Осташов, 22), а в начале второго тайма и вовсе вышли вперед (Пятенко, 56). «Базель» избежал поражения лишь за 10 минут до окончания основного времени – гол на счету Хакана Якина.

16.09.2008. «Базель» – «Шахтер» – 1:2. В сезоне-2008/09 противостояние вышло на новый уровень – групповой этап Лиги чемпионов. На выезде «Шахтер» сумел сделать заявку на победу уже в первом тайме, причем и Фернандиньо (25-я минута) и Жадсон (45+1-я) забивали со штрафных. «Базель» после перерыва мяч отквитал, но сделал это в компенсированное время (Абрахам, 90+3-я). 2:1 – победа подопечных Мирчи Луческу.

26.11.2008. «Шахтер» – «Базель» – 5:0. Спустя 2 месяца в Донецке состоялся на данный момент самый результативный поединок соперников. «Шахтер» провел 5 безответных мячей и одержал убедительную победу – 5:0. Хет-трик на свой счет записал Жадсон, еще по мячу забили Виллиан и Селезнев. Эта победа позволила «оранжево-черным» занять третье место в группе и квалифицироваться в плей-офф Кубка УЕФА.