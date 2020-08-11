Больные пневмонией и находившиеся в контакте: У кого на Луганщине выявляют коронавирус (Карта)

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:
- Северодонецке – 2 человека (1 человек болен пневмонией, 1 человек проходил тестирование с профилактической целью);
- Рубежном – 1 человек (находился в контакте с ранее заболевшим);
- Новоайдарском районе – 1 человек (проходил тестирование с профилактической целью);
- Новопсковском районе – 1 человек (больной пневмонией).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Зарегистрировано 841 подозрение на заболевание COVID-19.
Таким образом, по состоянию на 11 августа в Луганской области подтвержден 161 случай коронавирусной болезни, из них:
- выздоровели – 118 человек;
- продолжает лечение – 42 человека (15 человек – в больницах, 27 – лечатся амбулаторно);
- умер – 1 человек.