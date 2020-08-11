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Больные пневмонией и находившиеся в контакте: У кого на Луганщине выявляют коронавирус (Карта)

11.08.20 13:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Луганской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:

  • Северодонецке – 2 человека (1 человек болен пневмонией, 1 человек проходил тестирование с профилактической целью);
  • Рубежном – 1 человек (находился в контакте с ранее заболевшим);
  • Новоайдарском районе – 1 человек (проходил тестирование с профилактической целью);
  • Новопсковском районе – 1 человек (больной пневмонией).

Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Зарегистрировано 841 подозрение на заболевание COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 11 августа в Луганской области подтвержден 161 случай коронавирусной болезни, из них:

  • выздоровели – 118 человек;
  • продолжает лечение – 42 человека (15 человек – в больницах, 27 – лечатся амбулаторно);
  • умер – 1 человек.

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