В «ДНР» заявили, что пропустили на подконтрольную территорию 120 человек

В понедельник, 10 августа, через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Еленовка» на линии разграничения в «ДНР» пропускали людей. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает «пресс-служба МЧС ДНР».

С 9:00 до 18:00 в «ДНР» прибыл 141 человек и въехали 6 автомобилей. На подконтрольную украинским властям территорию выпустили 120 человек и 12 автомобилей.

Все лица, прибывшие в «республику», были направлены на 14-дневную обсервацию в больницы.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Украинский КПВВ «Новотроицкое» продолжает работать в штатном режиме, ежедневно с 07:00 до 20:00.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.