Конфеты с секретной информацией: Сотрудника СБУ уличили в госизмене

Сотрудника СБУ и бывшего военнослужащего уличили в государственной измене. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса генерального прокурора сотруднику СБУ и лицу, выполнявшему функции "курьера" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)», – заявили в пресс-службе.

По данным следствия, офицер правоохранительных органов, выполняя задачи так называемых «кураторов», собирал для передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» – военного пенсионера.

Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины.

10 августа в отношении подозреваемых применена мера пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.