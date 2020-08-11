Мэр Славянска рассказал, сколько денег тратят на борьбу с коронавирусом

В Славянске (Донецкая обл.) зафиксированы 464 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. На борьбу с коронавирусом уже потрачены 6 млн грн из местного бюджета и 3 млн грн спонсорских средств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 11 августа, в ходе пресс-конференции озвучил мэр города Вадим Лях.

«За прошедшую неделю выявлены 97 лабораторно подтвержденных случаев, из них трое детей. Показатель заболеваемости по городу Славянску за последние 7 дней составил 6,3 на 100 тыс. населения», – сообщил Лях.

С начала введения карантинных мероприятий, по его словам, в городе обследованы всего 9 248 человек – методами ПЦР, ИФА, быстрыми тестами. Показатель обследований по городу – 217 на 100 тыс. населения.

Всего выявлены 464 инфицированных человека.

Также мэр подчеркнул, что по состоянию на 10 августа все сотрудники и подопечные городского психоневрологического интерната, у которых подтвердили коронавирус – выздоровели.

Вадим Лях сообщил, что на 11 августа в Славянске 22 человека лечатся от пневмонии, 6 из них находятся в стационаре, остальные проходят лечение амбулаторно.

«На противоэпидемиологические мероприятия из местного бюджета выделены 7,642 млн грн. Использованы 6 млн. Спонсорская помощь составила 3 млн. Покупались средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медаппаратура и ИВЛ», – отметил мэр.