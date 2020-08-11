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В Бахмуте готовятся запустить троллейбус до пос. Опытное

11.08.20 12:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Бахмуте (Донецкая обл.) ведутся работы по запуску троллейбусного маршрута до пос. Опытное. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«С расширением границ Бахмутской ОТГ и внедрением проекта запуска троллейбусов на автономном ходу до поселка Опытное, Бахмутский городской совет поэтапно проводит согласования с дорожными службами по соблюдению требований безопасности и правил движения для запуска троллейбусного маршрута №8», – говорится в сообщении.

Одним из таких мероприятий является установка новых остановочных пунктов на пути движения троллейбуса этого маршрута. Вопрос обсуждался на рабочем совещании, в ходе которого местные власти рассмотрели предложенные макеты остановочных пунктов, согласовали место их расположения и обсудили сроки их изготовления и установки.

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