Фестиваль еды, салют и «карантинная» разметка: Как Славянск отметит День города

В Славянске (Донецкая обл.) планируются праздничные мероприятия, в том числе салют, ко Дню города (отмечается в первую субботу после 3 сентября, – ред.). При проведении будет учтена ситуация с коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр города Вадим Лях.

По его словам, в городе планируются традиционные мероприятия ко Дню города, ведутся переговоры с эстрадной звездой. Имя пока что не называется. «Планируется празднование на двух площадках – в парке Шелковичном и на центральной площади», – сообщил Лях.

Мэр также рассказал, что планируется «Фестиваль еды». Для того, чтобы не собралось большое количество людей в одной локации, скорее всего, «Фестиваль еды» будет перенесен в парк, на центральную площадь возле памятника. Кроме того, будут работать Малая сцена и аттракционы.

В программе – праздничный салют.

Власти планируют сделать разметку, чтобы люди соблюдали дистанцию и не были близко друг к другу. До Дня города в парке будут установлены новые фигуры, также будет проведено озеленение. При этом, в связи с карантином, предприниматель, который хотел открыть «Веревочный парк» и кафе – сместил открытие. Возможно, это произойдет в следующем году.