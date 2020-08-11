На развитие бизнеса: Переселенцы и жители Донбасса могут получить гранты до 1 тыс. долларов

Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (DRC-DDG) предоставляет финансовую помощь переселенцам и жителям Донецкой и Луганской областей на адаптацию/перепрофилирование бизнес-деятельности. Об этом сегодня, 11 августа сообщает DRC-DDG на своей странице в Facebook.
Размер гранта составляет до 1 тыс. долл.
Финансовую помощь могут получить внутренне перемещенные лица, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях.
«Внимание: согласно условиям программы, участие могут принимать только те ВПЛ, которые также проживают в этих областях», – подчеркивают в DRC-DDG.
Помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране (распространение COVID-19 и карантина).
Критерии получения гранта:
- актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования;
- отсутствие юридических и правовых препятствий;
- бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или потерян в результате эпидемиологической ситуации в стране;
- финансовая и социальная уязвимость семьи.
Ознакомиться подробнее с условиями и подать заявку можно по ссылке.