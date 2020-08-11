Списана с баланса: Что в Славянске планируют сделать с аварийной бывшей школой

В Славянске школа №14 (микрорайон Славкурорт) была признана аварийной и в 2012 году списана с баланса коммунальной собственности. Власти намерены провести техэкспертизу состояния здания, чтобы в дальнейшем провести работы по усилению конструкций – и использовать здание для социальных нужд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр города Вадим Лях.

«Данный объект был признан аварийным и в 2012 году списан. На сегодняшний день он не находится на балансе ни у одного коммунального предприятия», – сообщил Лях.

По словам мэра Славянска, планируется проведение технической экспертизы, чтобы выяснить реальное состояние несущих конструкций. «У нас ведутся работы по объектам, которым 60 лет и больше. Работы проводятся, укрепляются фундамент, стены и заново можно здание использовать», – пояснил он.

В связи с изменением законодательства невозможно приватизировать данный объект без аукциона. А чтобы провести аукцион, нужно демонтировать бывшую школу, что финансово затратно.

При этом экспертиза покажет, можно ли эксплуатировать здание, если провести работы по укреплению. И в дальнейшем, подчеркнул Вадим Лях, этот объект будет иметь только социальную направленность.