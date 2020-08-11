В «ДНР» «республиканский» техникум будет носить имя ликвидированного Захарченко

В «ДНР» «Донецкому техникуму промышленной автоматики» присвоили имя ликвидированного первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», решение о присвоении имени Захарченко «Донецкому техникуму промавтоматики» было принято на заседании трудового коллектива учебного заведения.

7 августа на заседании «правительства» было утверждено «распоряжение» о присвоении техникуму «имени А.В. Захарченко».

Отмечается, что Захарченко учился в этом учебном заведении с 1996 по 2000 год по специальности «Эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности».

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.