Половина украинцев поддерживает восстановление связей с неподконтрольными территориями, – опрос

Половина украинцев (53%) высказалась за восстановление транспортного сообщения и полноценных связей с населением неподконтрольных правительству Украины территорий. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса*, проведенного Киевским международным институтом социологии при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине и в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA, передает пресс-служба правозащитной организации.

Почти 23% опрошенных считают, что должно сохраняться текущее состояние дел, когда государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

8% украинцев считают, что государство должно ввести полную блокаду неподконтрольных территорий.

Половина респондентов (55%) считает, что жители неподконтрольных территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины.

19% опрошенных отметили, что жители неподконтрольных территорий – такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке.

Еще 11% уверены, что правительство Украины не должно поддерживать людей, оставшихся проживать на неподконтрольных территориях, ведь они сами приняли такое решение.

Украинцев также спросили, кто, по их мнению, должен быть привлечен к уголовной ответственности за сотрудничество с «органами власти» «Л-ДНР». Половина респондентов (53%) ответили, что только те, чья вина в военных и других тяжких преступлениях будет доказана в суде.

22% считают, что отвечать должны все, кто занимал руководящие должности в «Л-ДНР».

Только 7% думают, что все жители неподконтрольных территорий в той или иной форме сотрудничали с местными «властями». Еще 3% считают, что никто не должен отвечать.

*Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно не контролируемых правительством Украины: АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Опрос проведен по заказу ПРООН при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.