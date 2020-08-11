Похитили и пытали: На Донетчине будут судить 4-х мужчин, напавших на ветерана АТО

На Донетчине передано в суд уголовное производство в отношении четырех злоумышленников, которые похитили и пытали ветерана АТО. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Чтобы заставить мужчину вступить в криминальную группировку, рецидивисты похитили потерпевшего на глазах у его семьи.

«Преступление было совершено 15 мая около 00:30 в Покровске. Четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который был участником боевых действий во время АТО. Свидетелями происшествия стали двое его родных, но ничего не смогли сделать. Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где жестоко пытали. После этого пленного выбросили возле места, где похитили», – рассказали в полиции.

В настоящее время все четверо членов группировки обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) через ч.2 ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Нападавшим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«Известно, что на момент задержания организатор преступления – 28-летний житель Покровска, был обвинен в убийстве человека и ждал приговора суда. По данному факту суд вынес решение – 9 лет за решеткой. А другой сообщник – гражданин Азербайджана, хотел уйти от наказания и был объявлен в розыск. За это время он совершил еще одно преступление – нанес мужчине телесные повреждения, повлекшие смерть. Полицейские задержали злоумышленника, ему инкриминируют ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.