Пожар под Мариуполем уничтожил 180 га заповедной территории «Меотиды» (Фото)

Масштабный пожар, который произошел 9 августа около поселка Ялта Мангушского района Донецкой области, нанес значительный ущерб заповедным территориям Национального природного парка «Меотида». Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

По словам местных жителей, пожар начался на одном из близлежащих полей. Вследствие поджога стерни при сильном ветре пламя перекинулось через дорогу и пошло в тростниковые заросли заказника общегосударственного значения «Приазовский цапельник», который входит в состав национального природного парка «Меотида» и также является частью водно-болотного угодья международного значения «Залив Белосарайский и коса Белосарайская».

«В результате заповедной территории нанесен огромный урон, огнем уничтожено 180 га водно-болотной растительности, место гнездования цапель, ради которых и создавался заказник, и место обитания множества других птиц, млекопитающих, насекомых и т.д.», – сообщили в парке.

Кроме того, пожар подошел вплотную к жилым домам в поселке Ялта и создал реальную угрозу жизням и имуществу его жителей.

«В атмосферу выброшено колоссальное количество дыма и загрязняющих веществ, уничтожены деревья, и все это – из-за преступной халатности и противозаконных действий отдельных хозяйствующих субъектов, которые ради своей малой выгоды подвергают опасности и родной поселок, и ценные природоохранные территории», – подчеркивают экологи.

В данное время Национальный природный парк «Меотида» проводит все необходимые действия для расчета ущерба, нанесенного заповедным территориям, и содействия правоохранительным органам в поиске поджигателей.