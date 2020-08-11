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На КПВВ «Станица Луганская» задержали 24-летнего парня с наркотиками в кроссовках

11.08.20 13:59
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ
КПВВ «Станица Луганская» / Фото Восточного регионального управление ГПСУ

На КПВВ «Станица Луганская» пограничники совместно с правоохранителями выявили 24-летнего парня, который пытался перенести наркотики через линию разграничения. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Мужчина 24 лет направлялся на выход ко временно оккупированной территории через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская". При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий на один из пакетов с вещами сработала служебная собака охранников границы. В ходе тщательного осмотра, под стельками кроссовок, были обнаружены три пакетика с кристаллическим порошком общим весом 27 граммов», – говорится в сообщении.

Пограничники уведомили правоохранителей об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Молодой человек передан представителям полиции.

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