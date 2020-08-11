Карантин и экономика: Сколько ежемесячно недополучает бюджет Славянска

С начала карантинных мероприятий городской бюджет недополучает ежемесячно 7-10 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 августа, в ходе пресс-конференции рассказал мэр города Вадим Лях.

«Я могу сказать, что с момента карантинных мероприятий от 7 до 10 млн в месяц мы недополучаем… Ситуация не меняется в лучшую сторону. Мы надеемся, что осенью бизнес, экономика города более продуктивно заработают, вернутся в работу многие наши предприятия на территории города», – сообщил Лях.

Мэр сообщил, что с 12 августа начинает работу в полном объеме, как до введения карантина, ЦПАУ. К концу августа, с 25 числа, в полном объеме начнет работать транспорт, в том числе в выходные дни. Также в полном объеме будут освещаться все улицы, будет возобновлено наружное освещение.

Лях осветил и вопрос с восстановлением движения по троллейбусному маршруту №5. В частности, имеется предварительная договоренность о поставке для города двух новых троллейбусов. Возможно, они будут в городе уже к празднику – ко Дню города, который в этом году отмечается 5 сентября. «Это будет хороший подарок городу», – отметил мэр.

На сегодня подрядчик завозит остановочные комплексы для маршрута, их монтаж начнется примерно с середины следующей недели. Всего их будет 20. Старые опоры вдоль дороги демонтируют. Вопрос с зелеными насаждениями планируют решить 12 августа. Подрядчики по всем объектам ведут работы с опережением графика.