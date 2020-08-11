Нарушителей карантина в Украине оштрафовали уже на более 8 млн грн

За почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов на более 8 млн грн. Об этом сообщили в Департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины в ответ на запрос УНН.

Так, по данным полиции, с 12 марта по 7 августа 2020 года в Украине составлено 21,7 тыс. административных протоколов за нарушение правил относительно карантина людей (ст. 44-3 КУоАП).

В суд было направлено 21 494 протоколов за нарушение правил относительно карантина людей, из которых принято решение о взыскании штрафа по 601 протоколу.

Сообщается, что по решению суда наложено 498 штрафов. Также по решению суда нарушители карантина получили в судах штрафов на сумму 8 700 901 грн. Отмечается, что было уплачено 487 900 грн штрафов.

Как указано, наибольшая сумма штрафов наложена в Днепропетровской области – 1 394 017 грн (с которых уплачено 0 грн), Львовской области – 969 тыс. грн (из которых оплачено 0 грн), Сумской области – 697 тыс. грн (из которых оплачено 85 тыс. грн) и в Одесской области – 578 тыс. грн (из которых оплачено 34 тыс. грн). В Киеве – 340 тыс. грн (из которых оплачено 0 грн).