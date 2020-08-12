Шикарная программа, гулять так гулять: В «ДНР» обсуждают предстоящий День шахтера

День шахтера в «ДНР» в этом году собираются отмечать 30 августа. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

День шахтера намерены праздновать с Днем города Донецка – с «особым размахом».

«Запланированы футбольные турниры разного уровня, песенные фестивали – шахтерской песни и проведение торжественных собраний на предприятиях и в городах республики. Ну и, конечно же, это организация и проведение республиканского торжественного собрания, посвященного празднованию Дня шахтера, в городе Донецке», – уверяет «председатель федерации профсоюзов» Максим Паршин.

При этом в соцсетях настроения у местных жителей – не праздничные.

Основная часть негативных комментариев касается невыплаты зарплат. «Вы шахтерам и металлургам задолженность погасите, зарплаты выплачивайте вовремя, а то одни сказки и обещания… Шахтерам премию дайте вместо концертов и салютов… Капец – это когда в Торезе (после переименования – Чистяково, – ред.) шахтерам 13% дали… Макеевуголь – 4% за июнь. Вот и весь праздник… А в ШУ Донбасс только за февраль… Лучше бы зарплату выдали и долги раздали… День шахтера... Аж муторно… Шахтеры з/п не получают, а тут праздник. Дайте им на эти деньги зарплаты, которые должны. Республика, блин», – пишут люди.

«Это раньше звучало гордо: День шахтера, День города... А сейчас… С закрытыми и распиленными шахтами и заводами, сокращенными людьми, с границами между областями, постоянными очередями и иллюзией интеграции с РФ в ожидании зарплат как в Ростовской области!... Какой День шахтера, хоть бы постыдились, шахтеров опустили ниже плинтуса, работают за копейки в нечеловеческих условиях!... Позорище! Донбасс больше не Донбасс, так, место на карте с плачевным будущим», – высказывают мнения пользователи соцсетей.

Также люди спорят о том, получат ли шахтеры деньги к празднику.

Николай: «Да, есть проблемы, но это не повод праздник отменять. Тем более, к празднику наверняка денег дадут»;

Наталья: «Не факт. В том году ко Дню шахтера зарплату дали всем, кроме шахтеров».

Есть претензии и к самой программе. «Шикарная программа... Раньше заграничные певцы приезжали, а сейчас местная "Околица" в кокошниках выступать будет. Докатились… Ну а что? Гулять так гулять. Такими темпами этот праздник не будет ничего, кроме слез вызывать...», – пишут жители Донецка.

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube