Зарплата упала втрое: В «ЛНР» закрыли 22 шахты (Перечень)

Начиная с 2014 года в «ЛНР» закрыли 22 угольные шахты. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

В результате было сокращено 34,5 тысяч рабочих мест. «Многие населенные пункты остались без градообразующих предприятий», – констатируют правозащитники.

В организации перечислили закрытые в «ЛНР» шахты:

Также существенно – в 2,6 раз – сократилась заработная плата горняков. Если до 2014 года, по данным правозащитников, шахтеры Луганщины получали в среднем 12 тыс. грн, то в «ЛНР» средняя зарплата составляет 11 тыс. руб. (4 583 грн по местному курсу валют).

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.