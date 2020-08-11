Бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус: В Донецкой ОГА разъяснили порядок

Несколько категорий людей, согласно действующим нормативным документам, могут пройти бесплатные тесты на COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 августа, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Он напомнил, что тем, кто не подписал договор на медицинское обслуживание с семейным врачом, это следует сделать, чтобы получить возможность диагностики коронавируса в условиях бюджетных лабораторий. Семейным врачом будет дано направление или на ИФА, или на ПЦР-исследование.

Так, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, бесплатная ПЦР-диагностика проводится:

тем, кто вернулся из-за границы;

всем больным пневмонией;

всем контактным лицам, которые имели близкий контакт с подтвержденным больным COVID-19.

А также ПЦР-диагностика проводится тем, кто возвращается из временно неконтролируемой правительством территории.

«Если человек хочет скорее подтвердить свой статус, он имеет право обратиться в частную лабораторию и сдать образец туда. Но необходимо узнать, имеет ли данная лаборатория подключение к национальному пулу, чтобы можно было потом снять с контроля приложение "Дій вдома". Не все лаборатории имеют такую возможность, только сертифицированные учреждения», – разъяснил Педенко.

По его словам, если человек нуждается в госпитализации, то не обязательно сдавать ПЦР-тест.

«Достаточно сдать тест на иммуноглобулин "М" методом ИФА, и этого достаточно, чтобы человека госпитализировали. Если иммуноглобулин методом ИФА будет позитивным, тогда сдается ПЦР-диагностика», – уточнил представитель облздрава.