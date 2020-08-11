Значительно возросло число пожаров: Штаб ООС призывает не сжигать сухостой

На Донбассе значительно возросло число пожаров, что причиняет вред экосистеме. Штаб Операции Объединенных сил (ООС) просит не сжигать сухостой. Соответствующее заявление сегодня, 11 августа, обнародовано на странице пресс-центра ООС в Facebook.

«В Донецкой и Луганской областях значительно возросло количество пожаров в лесах, степях, сельскохозяйственных угодьях, что навредило экосистеме региона. Причина этому – небрежное обращение с огнем и сухая жаркая погода. В районе проведения ООС сохраняется высокий уровень пожарной опасности. В связи с этим командование Объединенных сил призывает руководителей государственных лесных хозяйств, фермеров, владельцев агропредприятий и населения соблюдать требования пожарной безопасности во время санитарной рубки леса, работы на сельхозугодьях, не сжигать стерню, сухостой и мусор на приусадебных участках», – говорится в сообщении.

В пресс-центре также отмечают, что несоблюдение норм пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. В случае возникновения пожара его виновники будут отвечать перед законом.