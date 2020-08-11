Как в 2020-м продать квартиру в «ЛНР»: Подводные камни и лайфхаки

С наступлением карантина рынок недвижимости в «ЛНР» замер, но не исчез совсем. Хотя теперь не получится приехать на пару дней для совершения сделки. Т.к. «республика» пускает не всех (без проблем – с наличием местной прописки) и требует от приехавших с подконтрольной Украине территории отправляться на самоизоляцию. Т.е. с продажей недвижимости в том же Луганске можно выпасть из жизни на месяц. Тем не менее, желающие продать квартиру или дом на неподконтрольной территории есть, пишет «Реальная газета».

Есть предложения и на сайтах объявлений, в том числе и на украинских. Несмотря на то, что в Луганске ходят рубли, здесь предлагают купить квартиру за гривны или доллары.

Так, за 1-комнатную в центре Луганска просят от $ 12 до 19 тыс., а за 3-комнатную – от $ 12 до 40 тыс. Чем дальше от центра, тем цена ниже. На Восточных кварталах, например, 1-комнатную предлагают от $ 7 тыс., а за 3-комнатную – от $ 11 до 23 тыс.

Часто в квартире прежние владельцы готовы оставить бытовую технику и какую-то мебель. Чем хуже состояние квартиры, тем дешевле ее продают. Недвижимость «под ремонт» в «хрущевке» предлагают и за $ 5 тыс.

В Луганске с 2016 года действуют ограничения на заключение сделок с украинскими документами. Продавать и покупать нужно теперь только по «законам ЛНР» при помощи «республиканских» нотариусов. Теперь владельцы недвижимости уже не могут оставаться на подконтрольной территории и заключать сделки по украинскому законодательству – «ЛНР» не признает даже документы на недвижимость украинского образца.

Если документы на квартиру были оформлены до 2016 года, то их потребуют «легитимизировать». То есть сделать местные «документы» по местным «законам». Без этого квартиру или дом не продать.

Как продать квартиру. Пошаговая инструкция

Агент по недвижимости, с которой удалось пообщаться, перед продажей жилья советует запастись терпением.

Начать продажу придется с «легитимизации» документов на недвижимость – с оформления нового техпаспорта на квартиру. Делается это в Бюро технической инвентаризации. Попасть туда можно только по предварительной записи – «ЛНР» ввела такое изменение с началом карантина. Причем очередь расписана на месяцы вперед. Например, записаться на сдачу документов для получения нового технического паспорта можно на сентябрь. Новых документов на право собственности – аж на октябрь.

«Рекомендую заниматься подготовкой документов заранее, не ждать покупателя. Вы сократите свои временные сложности», – советует риелтор.

Стоимость оформления техпаспорта – 2700 руб. (1 125 грн по местному курсу валют). К этой сумме потребуется добавить еще около 3500 руб. (1 458 грн), если в квартире или доме проводилось серьезная перепланировка. Регистрация права собственности стоит 400 руб. (167 грн) на одного человека. Технический паспорт до карантина делали за 4 рабочих дня, регистрацию – за 15. Но сейчас все затянулось.

Уже когда появится покупатель и стороны договорятся о сделке, нужно будет сделать информационную справку по запросу нотариуса. Она стоит 250 руб. (104 грн) и делается по адресу Советская, 75. После этого заключают саму сделку купли-продажи.

По самым скромным подсчетам, от момента записи в Бюро инвентаризации до получения всего пакета документов пройдет 3-4 месяца. Тем временем, оформленный по «республиканским законам» техпаспорт будет действителен всего год.

А вот «выписываться» из квартиры нужно после того, как сделка совершена. Заранее можно «выписать» всех членов семьи кроме того, кто является владельцем имущества и совершает сделку. Если собственник оформляет регистрацию в другом месте, не в «ЛНР», то он автоматический становится нерезидентом и при продаже платит «налог» в 10% от оценочной стоимости квартиры или дома. «Выписаться» можно уже на следующий день после заключения договора купли-продажи. Если покупатель настаивает на том, чтобы продавец выписался из квартиры раньше, то нужно потребовать с него оплатить «налог».

Для того, чтобы продать квартиру, у продавца должны быть техпаспорт украинского образца, право собственности на недвижимость, собственный паспорт, идентификационный код и копии всех документов. Пока техпаспорт «республиканского» образца при заключении сделок не требуют, если у продавца есть регистрация на неподконтрольной территории. Но чтобы избежать налога в 10%, то многие по возможности оформляют его.

«Все продается. Главное – адекватная цена»

Риелтор отмечает, что адекватная цена – залог успеха продажи. Кстати, услуги посредников, помогающих продавать квартиры, доходят до $1000.

В большинстве случаев при совершении сделки платят наличными. Предпочитают рассчитываться долларами или рублями – в зависимости от пожеланий продавца.

«В гривне еще никто не рассчитывался», – вспоминает агентка.

Желание нового обладателя дома или квартиры вывести недвижимость в украинское правовое поле будет стоить еще дороже. На подконтрольной Украине территории «республиканские» сделки купли-продажи ничтожны (нелегитимны). И чтобы окончательно оформить имущество на себя, покупателю нужно искать на подконтрольной территории украинского риелтора, просить уже бывшего владельца квартиры или дома писать генеральную доверенность, и уже через суд восстанавливать документы как утраченные. Это, по признанию агента, крайне хлопотное занятие, которое новый владелец квартиры оплачивает полностью сам. Это может занять еще 2-3 месяца.

«99% делают, здесь, в Луганске», – рассказывает собеседница.

Сложно сказать, на что рассчитывают покупатели квартир, проводящие сделку только по «законам ЛНР». Вопрос о том, чтобы Украина признала такие документы, пока даже не обсуждается.

Переселенцы делятся лайфхаками

Если продавец квартиры живет в «ЛНР», то продавать намного проще. В первые годы «республика» признавала украинские документы и правила продажи недвижимости. Сделку оформляли в подконтрольном Северодонецке или другом приграничном городе. Можно было передать оформленную у украинского нотариуса доверенность на родственников или даже на риелтора.

Все закончилось в 2016 году, когда «ЛНР» перестала признавать украинские документы. Теперь владелец квартиры должен лично приехать в Луганск. Как вариант, можно воспользоваться услугами российского нотариуса («ЛНР» признает документы, оформленные в России) и заключить доверенность у него. Но в этом случае все равно придется выехать на территорию РФ.

Однако даже сейчас такой обходной путь стал недоступным. Из-за карантина и двухнедельной самоизоляции, съездить в Луганск одним днем, чтобы, например, посетить БТИ, не получится. Некоторые идут на ухищрения с доверенностями, чтобы как можно меньше быть на неподконтрольной территории.

Если у квартиры один владелец, то все немного проще. Если несколько – то они все должны попасть в «ЛНР». Но если кто-то из них «не въездной», то продать квартиру в Луганске становится практически невозможным. За 6 лет у владельцев недвижимости могло многое поменяться – все изменения придется вносить накануне продажи во время «легализации» в Луганске.

Кроме того, в «ЛНР» должны будут приехать те, кто в квартире прописан, чтобы посетить паспортный стол и выписаться. Обычно во время этой процедуры в паспорт ставится штамп, но ставить какие-либо «республиканские» отметки в украинский документ категорически нельзя – они сделают паспорт недействительным. Поэтому в паспортных столах Луганска идут на очередную хитрость – ставят отметку о том, что человек выписался, на отдельном бланке, а украинский документ не трогают.

Еще одна проблема, которую не так-то просто решить – это вывоз денег за квартиру. С июля 2020 года введены новые правила перевозки наличных через линию разграничения. Теперь через линию разграничения можно перевозить до 50 тыс. грн или эквивалент в иностранной валюте. Если сумма больше, то с украинской стороны нужно согласование с представителями координационного центра. Легально перечислить деньги в Луганске на украинский банковский счет, да еще и не заплатив огромную комиссию, не получится. Остается вывозить деньги в несколько этапов либо тайно, на свой страх и риск. Но это в условиях карантина долго и небезопасно: неизвестно, как поведут себя «пограничники ЛНР» при виде большой суммы денег.

В социальных сетях жалуются, что в луганском БТИ не отвечают на звонки и получить консультации фактически неоткуда. Приходится спрашивать в соцсети советы у тех, кто уже продавал недвижимость в группах переселенцев и жителей Луганска. Конечно, каждый случай продажи может иметь свои тонкости, но приблизительное представление о том, как продать квартиру в Луганске, из онлайн-общения получить можно. Переселенцы по-прежнему не оставляют друг друга в сложных ситуациях.