Решение ЦИК о запрете выборов в 18 громадах на Донбассе является незаконным, – правозащитник

Решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей является незаконным. Об этом заявил глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передают «Українські новини».

«Вопрос очень спорный и неоднозначный. С одной стороны, действительно, безопасность людей – это приоритет, это выше всего. Соображения безопасности можно понять, если есть реальная угроза», – сказал он.

Захаров отметил, что когда проходили местные выборы в 2015 году, в тогдашнем Избирательном кодексе было положение о запрете выборов по соображениям безопасности.

«В новом Избирательном кодексе, который был принят недавно, таких норм уже нет. Поэтому, это решение ЦИК является незаконным. Естественно, оно вызвало возмущение многих людей, живущих на тех территориях, они устраивают пикеты и собираются выходить на митинги с протестом против этого решения. Следует отметить, что на этих территориях дважды были выборы президента и один раз – выборы парламента за это время (украинско-российского конфликта), и ничего не мешало их проводить», – добавил правозащитник.

Он подчеркнул, что с 27 июля незаконные вооруженные формирования практически не стреляют, потерь среди украинских военнослужащих также нет.

«Если так будет продолжаться, мне кажется, что выборы можно было бы проводить. То есть, нужно очень серьезное основание для того, чтобы отменять выборы по соображениям безопасности», – отметил Захаров.

Напомним, в конце июля ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации и попросила предоставить свои выводы: возможно ли организовать там подготовку и проведение местных выборов 25 октября. И 8 августа Центризбирком принял на основе этих выводов решение, что местные выборы не будут проводиться в 10 громадах подконтрольной Донетчины (Светлодарск, Торецк, Волноваха, Угледар, Сартана, Авдеевка, Марьинка и др.), и в 8 громадах подконтрольной Луганщины (Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Счастье и др).

Свое несогласие с принятым решением также высказали жители Луганщины, а также гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.