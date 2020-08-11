ПФУ направил 1,6 млрд грн на августовские выплаты

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает финансирование пенсий в августе. На выплаты направлены 1,6 млрд грн. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает пресс-служба ПФУ.

«11 августа 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлены 1,6 млрд грн. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,9 млрд грн», – говорится в сообщении пресс-службы.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.